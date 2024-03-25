Продавал несуществующую технику и переправлял уклонистов за границу: на Львовщине разоблачили дельца

Подозреваемый мошенническим способом завладел средствами граждан.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему мужчине. Ему инкриминируют мошенничество, организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины и подделку документов.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый мошенническим способом завладел средствами граждан.

Схема заключалась в том, что фигурант договаривался о якобы продаже тракторов, дисковых борон, культиватора и косилки. Оплату принимал при встрече или на карточный счет. Однако товар мужчина так и не доставлял покупателям. Таким образом, последний незаконно получил от четырех пострадавших почти 250 тыс. грн.

Кроме этого, подозреваемый во время действия военного положения способствовал организации незаконной переправки военнообязанной через государственную границу Украины.

С этой целью он изготовил фиктивное удостоверение о пребывании «клиента» в должности водителя-экспедитора от одной из организаций Львова. Это, в свою очередь, давало право беспрепятственного выехать за пределы Украины.

За свою «услугу» мужчина брал 3000 долларов США

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

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