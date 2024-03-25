Какие размеры единого взноса в 2024 году: ответ налоговой

Назвали минимальный и максимальный размер ЕСВ.

Фото: kr.tax.gov.ua

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ГУ ГНС в Киевской области напомнило, что размеры единого взноса в 2024 году составляют:

- минимальный размер ЕСВ с 01 января 2024 года - 1562 грн в месяц,

а с 01 апреля 2024 - 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты);

- максимальный размер ЕСВ с 01 января 2024 - 23430 грн в месяц, а с 01 апреля 2024 -26400 грн в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

В налоговой добавили, что гарантией начисления и уплаты ЕСВ является легальная занятость, ведь единый взнос платят работодатели за надлежаще оформленных работников, а также ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

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