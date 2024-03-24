У Держприкордонслужбі відповіли, чи є загроза нового нападу на Україну з боку Білорусі

У Білорусі залишається певна кількість російських військових, але вони здебільшого забезпечують обслуговування техніки.

Загрози для України з Білорусі наразі немає. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, у Білорусі залишається певна кількість російських військових, але вони здебільшого забезпечують обслуговування техніки.

«По кордону з Білоруссю ситуація не змінюється. Вона залишається контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб росія мала якісь сили для того, щоб становити на цей час загрозу», - зазначив Демченко.

Він додав, українська розвідка відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб у разі загрози дати відповідь. Цей напрямок також продовжують укріплювати, зокрема лінії кордону і фортифікації на прикордонних територіях.

«Нагадаю, що росія свого часу вивела всі свої підрозділи, які проходили там навчання у підготовку, в рамках ротації нових не завела. На території Білорусі залишається певна кількість російських військових, але це більше обслуговуючий персонал, який забезпечує обслуговування техніки», - пояснив речник.

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