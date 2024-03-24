У московському аеропорту «Шереметьєво» повідомили про бомбу на борту літака: подробиці

У рф жінка піднялася на борт літака і заявила бортпровідникам, що в її сумці бомба.

У московському аеропорту «Шереметьєво» одна з пасажирок повідомила, що в її портфелі знаходиться бомба. Про це повідомила низка Telegram-каналів.

Наголошується, що про бомбу стало відомо, коли вона вже увійшла на борт літака.

Жінка як тільки піднялася на борт літака, що вилітає до Єревану, відразу заявила бортпровідникам, що в її ручній поклажі бомба.

Рейс зі столиці країни-окупанта затримали. Нині на місці працюють екстрені служби.

ОНОВЛЕНО 15:30

Жінку, яка повідомила про вибухівку в аеропорту «Шереметьєво», затримали. Як повідомляють росЗМІ, правоохоронці перевірили її сумку, жодних вибухових пристроїв не виявили.

Раніше ми писали, що 22 березня в торговому центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою стався теракт.

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