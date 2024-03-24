Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд покарав чоловіка, який став «студентом» у Польщі, щоб уникнути мобілізації

17:56, 24 березня 2024
Чоловік у серпні 2022 року в інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава.
Суд покарав чоловіка, який став «студентом» у Польщі, щоб уникнути мобілізації
Фото: varta1.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став «студентом» у Польщі. Для цього він купив онлайн підроблені документи. Про це стало відомо з вироку Богодухівського районного суду Харківської області (справа № 613/514/23).

За даними суду, чоловік у серпні 2022 року в інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава.

Згодом чоловік отримав такий пакет документів: довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми; договір університет-студент № 44376/2021/2022р від 28.08.2021 Колегіум Civitas; заяву про обробку персональних даних; підтвердження переказу-дублікат; довідку про оплату за навчання на 2-му році денної форми навчання 1 ступеню за спеціальністю "Міжнародні відносини" навчального 2022/2023 року. Усі вони були польською мовою.

Підсудний також замовив офіційний переклад цих документів, щоб виїхати за кордон. Оскільки у нього було звання «молодший лейтенант», таким чином він вирішив уникнути мобілізації та втекти з України.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «має військову спеціальність, пройшов медкомісію, отримав висновок «придатний». Зазначив, що довідка йому була потрібна для того, щоб виїхати за кордон, оскільки він не бажав вступати до лав ЗСУ».

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

Чи може суд враховувати пояснення обвинуваченого, опитаного поліцією до встановлення факту злочину і без роз’яснення права зберігати мовчання – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо свободи від самовикриття.

Верховний Суд висловився щодо допустимості як доказу відеозапису проведення слідчого експерименту за участю потерпілого

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли ненадання стороною обвинувачення протоколу проведення слідчого експерименту за участю потерпілого не може зашкодити справедливому судовому розгляду.

Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва