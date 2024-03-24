Суд покарав чоловіка, який став «студентом» у Польщі, щоб уникнути мобілізації

Чоловік у серпні 2022 року в інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава.

Фото: varta1.com.ua

У Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став «студентом» у Польщі. Для цього він купив онлайн підроблені документи. Про це стало відомо з вироку Богодухівського районного суду Харківської області (справа № 613/514/23).

За даними суду, чоловік у серпні 2022 року в інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава.

Згодом чоловік отримав такий пакет документів: довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми; договір університет-студент № 44376/2021/2022р від 28.08.2021 Колегіум Civitas; заяву про обробку персональних даних; підтвердження переказу-дублікат; довідку про оплату за навчання на 2-му році денної форми навчання 1 ступеню за спеціальністю "Міжнародні відносини" навчального 2022/2023 року. Усі вони були польською мовою.

Підсудний також замовив офіційний переклад цих документів, щоб виїхати за кордон. Оскільки у нього було звання «молодший лейтенант», таким чином він вирішив уникнути мобілізації та втекти з України.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що «має військову спеціальність, пройшов медкомісію, отримав висновок «придатний». Зазначив, що довідка йому була потрібна для того, щоб виїхати за кордон, оскільки він не бажав вступати до лав ЗСУ».

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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