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В WhatsApp теперь можно закреплять до трех сообщений в одном разговоре

23:00, 24 марта 2024
Пользователи могут закреплять различные типы сообщений, включая текст, изображения и опросы.
В WhatsApp теперь можно закреплять до трех сообщений в одном разговоре
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Пользователи мессенджера WhatsApp теперь могут закреплять в одном чате до трех сообщений. Об этом сообщает GSM Arena.

Так, в декабре прошлого года WhatsApp ввел возможность закреплять сообщения в частных беседах и в групповых чатах, но тогда пользователи могли закрепить только одно сообщение в разговоре.

Теперь пользователи, как объявили генеральный директор Meta Марк Цукерберг и руководитель WhatsApp Уилл Кеткарт, смогут закреплять до трех сообщений в индивидуальных и групповых чатах.

Пользователи могут закреплять различные типы сообщений, включая текст, изображения и опросы.

По умолчанию сообщение будет закрепляться на семь дней, но также его можно закрепить на 24 часа или 30 дней.

После этого сообщение будет автоматически откреплено, если пользователь его самостоятельно не открепит.

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