Укрзализныця направила в Харьков спецпоезд для быстрого приготовления пищи

Food Train Укрзализныци может приготовить для жителей Харьковщины тысячи порций еды.

Укрзализныця после массированного удара по Харькову направила в регион специальный поезд, имеющий специализированное оборудование для приготовления одновременно большого количества еды. Об этом сообщает УЗ.

Food Train Укрзализныци может приготовить для жителей Харьковщины тысячи порций еды.

«Они будут доставлены в больницы, для внутренне перемещенных лиц и пострадавших в результате обстрелов», – сообщает перевозчик.

Как известно, в Харькове уже третий день блекаута. Без питания до сих пор несколько районов. Не курсирует наземный электротранспорт. Метро открыто только как укрытие. Энергетики и коммунальные службы ликвидируют последствия ракетной атаки.

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