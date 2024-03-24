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Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом в Подмосковье: путин – патологический лжец

16:44, 24 марта 2024
Дмитрий Кулеба отметил, что попытка россии связать Украину с терактом под Москвой является очередной ложью из очень длинного списка.
Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом в Подмосковье: путин – патологический лжец
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Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир не позволить российскому диктатору владимиру путину и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье. Соответствующий призыв глава украинской дипломатии обнародовал в соцсети Х (бывший Twitter).

Кулеба напомнил, что путин врал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки «Курск» в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской, Магнитского, Немцова и многих других критиков, а также о российских солдатах, которые оккупировали Крым, сбитии MH17 и планах вторжения в Украину.

Это лишь некоторые из многочисленных лжи в очень, очень длинном списке, отметил глава МИД.

«путин – патологический лжец. В том числе и сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовым расстрелом под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств, подтверждающих такие утверждения», – подчеркнул министр.

Он призвал не позволять путину и его приспешникам насадить свой обман.

«Их единственная цель – мотивировать как можно больше россиян погибнуть в их бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к другим народам, не только к украинцам, но и ко всему Западу», – убежден Кулеба.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину.

 Кроме того, в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

Добавим, в Офисе Президента заявили, что попытки рф подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

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