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Пішов з життя відомий адвокат, Заслужений юрист України Сергій Гончаренко

16:09, 24 березня 2024
Обірвалося життя адвоката, науковця та практика, Заслуженого юриста України Сергія Гончаренка.
Пішов з життя відомий адвокат, Заслужений юрист України Сергій Гончаренко
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На 61-му році перестало битися серце відомого адвоката, науковця та практика, Заслуженого юриста України Сергія Гончаренка. Про це повідомив офіційний сайт НААУ.

Сергія Гончаренка понад 30 років віддано служив юридичній професії, спеціалізувався на кримінальному судочинстві та веденні справ у Європейському суді з прав людини.

Колеги та клієнти знали його як висококваліфікованого адвоката та шанували його професіоналізм. Він здобував знання у багатьох міжнародних вишах, таких як Національний інститут судової адвокатури у США та Ессекський університет у Великій Британії, а також стажувався у провідних іноземних фірмах, зокрема, у Канаді за програмою Канадської асоціації адвокатів.

Двічі був суддею ad hoc ЄСПЛ, обіймав посаду віце-президента Спілки адвокатів України, очолював Торгівельно-економічну місію у складі Посольства України у Грецькій Республіці.

Крім того, активно займався викладацькою та науковою діяльністю. Був директором Інституту прав людини та проблем адвокатури, пропрофесором і завідувачем кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України, оприлюднив понад 70 наукових праць з кримінального права, процесу, проблем адвокатури, міжнародно-правового захисту прав людини.

«Для всієї адвокатської спільноти смерть Сергія Владленовича – непоправна втрата талановитого, принципового та мудрого колеги, для друзів і близьких – глибокий біль втрати чуйної та справжньої людини», - зазначають у НААУ.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Владленовича.

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