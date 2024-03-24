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Налоговики разъяснили, как отменить проведенную через РРО операцию с ошибочной суммой

19:26, 24 марта 2024
В ГНС привели алгоритм отмены расчетной операции через ПРРО с ошибочной суммой.
Налоговики разъяснили, как отменить проведенную через РРО операцию с ошибочной суммой
Фото: if.tax.gov.ua
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Главное управление Государственная налоговая служба в Киевской области разъяснила, как отменить проведенную через ПРРО операцию с ошибочной суммой.

Так, согласно п.8 разд. IV Порядка регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденным приказом Министерства финансов Украины 23.06.2020 № 317, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07.07.2020 под № 635/34918 «О внесении изменений в приказ 1 года № 547», что при формировании расчетного документа через программный регистратор расчетных операций с ошибочной суммой за расчетную операцию, такая операция отменяется путем последующей регистрации операции «сторно» с регистрацией такой операции на фискальном сервере, формированием фискального номера расчетного документа на такую операцию и указанием фискального номера сторнирующегося расчетного документа.

То есть операция «сторно», в связи с ошибочно проведенной расчетной операцией ПРРО, выполняется по последнему чека до момента регистрации следующего расчетного документа таким ПРРО (фискальный кассовый чек, Z-отчет).

Если ПРРО уже были сформированы следующие расчетные документы, то операция «сторно» не проводится. Отмена ошибочно проведенной расчетной операции через ПРРО осуществляется путем регистрации отрицательной суммы (формирование расходного чека).

Проведение операции "сторно" и формирование расходного чека на ПРРО от ДПС описано в разделах "Сторнирование чеков", "Возвращение", "Создание возврата на основе чека, отсутствующего в "Журнале операций" руководства пользователя ПРРО (WEB, Android, iOS, Windows ), размещенное в баннере «Программные РРО» на вебпортале ДПС.

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