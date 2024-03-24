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10 секунд на платеж: в ЕС введут мгновенные банковские переводы

17:20, 24 марта 2024
Финансовые учреждения внутри ЕС будут иметь 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов.
10 секунд на платеж: в ЕС введут мгновенные банковские переводы
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Европейский парламент поддержал введение мгновенных банковских переводов. Согласно новым правилам, весь процесс должен длиться не дольше 10 секунд независимо от времени суток, передает Deutche Welle.

Нововведение будет касаться также и тех стран, где евро не является национальной валютой. Для них предусмотрен более длительный переходный период и сделают исключение для переводов, которые будут осуществляться не в рабочее время.

Кроме того, за мгновенные переводы нельзя будет взимать большую комиссию, чем за обычные, утверждает DW.

Такие правила заработают через 20 дней после официальной публикации. У финансовых учреждений внутри ЕС будет 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов, и еще 18 месяцев — к их отправке.

Ранее Глава НБУ Пышный назвал дату введения в Украине мгновенных платежей.

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