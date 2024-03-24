10 секунд на платеж: в ЕС введут мгновенные банковские переводы

Финансовые учреждения внутри ЕС будут иметь 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов.

Европейский парламент поддержал введение мгновенных банковских переводов. Согласно новым правилам, весь процесс должен длиться не дольше 10 секунд независимо от времени суток, передает Deutche Welle.

Нововведение будет касаться также и тех стран, где евро не является национальной валютой. Для них предусмотрен более длительный переходный период и сделают исключение для переводов, которые будут осуществляться не в рабочее время.

Кроме того, за мгновенные переводы нельзя будет взимать большую комиссию, чем за обычные, утверждает DW.

Такие правила заработают через 20 дней после официальной публикации. У финансовых учреждений внутри ЕС будет 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов, и еще 18 месяцев — к их отправке.

Ранее Глава НБУ Пышный назвал дату введения в Украине мгновенных платежей.

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