Військові частини можуть отримати дозвіл на медпрактику через портал ДІЯ – інструкція

Як подати декларацію на провадження діяльності з медпрактики через портал ДІЯ – алгоритм від Міноборони.

Міністерство оборони разом з Міністерством охорони здоров’я та Мінцифрою спрощує отримання дозвільних документів для армії і тепер військові частини можуть отримати дозвіл на медичну практику через портал ДІЯ.

У Міноборони зауважують, що перші декларації вже подані, а процедура займає лише кілька хвилин, що дозволяє оперативно отримувати необхідні дозволи для надання медичної допомоги у війську. Крім того, подача електронних декларацій позбавляє необхідності людського контакту з чиновниками, що виключає корупційний фактор.

Декларація буде діяти до кінця воєнного стану плюс 3 місяці з дня припинення воєнного стану.

Алгоритм як подати декларацію на провадження діяльності з медичної практики через портал ДІЯ:

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