Военные части могут получить разрешение на медпрактику через портал ДІЯ – инструкция

Как подать декларацию на проведение деятельности по медпрактике через портал ДІЯ – алгоритм от Минобороны.

Министерство обороны вместе с Министерством здравоохранения и Минцифрой упрощает получение разрешительных документов для армии, и теперь воинские части могут получить разрешение на медицинскую практику через портал ДІЯ.

В Минобороны отмечают, что первые декларации уже поданы, а процедура занимает всего несколько минут, что позволяет оперативно получать необходимые разрешения на оказание медицинской помощи в армии. Кроме того, подача электронных деклараций избавляет от необходимости человеческого контакта с чиновниками, что исключает коррупционный фактор.

Декларация будет действовать до конца военного положения плюс 3 месяца со дня прекращения военного положения.

Алгоритм как подать декларацию на осуществление деятельности по медицинской практике через портал ДІЯ:

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