В Киеве БЭБ разоблачило АЗС, где продавали контрафактное горючее

Бюро экономической безопасности изъяло около 7 тонн горючего.

Источник фото: БЭБ

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В Бюро экономической безопасности Украины сообщили о том, что разоблачили лиц, продававших незаконно изготовленное горючее на одной из столичных АЗС.

В сообщении БЭБ говорится, что сотрудники Бюро зафиксировали отсутствие на автозаправке сертификатов качества топлива и документов о его происхождении. Кроме того, зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ, а оперативное сопровождение сотрудники Департамента внутренней безопасности и защиты работников БЭБ. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров планирует повысить акцизы на горючее. Соответствующий законопроект Правительство одобрило на заседании 22 марта.

В Минфине объяснили, чем обусловлено повышение ставок акцизного налога на топливо.

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