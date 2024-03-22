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  1. В Украине

В Минфине объяснили, чем обусловлено повышение ставок акцизного налога на топливо

17:40, 22 марта 2024
Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза.
В Минфине объяснили, чем обусловлено повышение ставок акцизного налога на топливо
Источник фото: depositphotos.com
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров планирует повысить акцизы на горючее. Соответствующий законопроект Правительство одобрило на заседании 22 марта.

Как отметили в Министерстве финансов, пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, что актуально в связи с получением Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

В частности, проектом Закона предложено внести изменения в Налоговый кодекс Украины с целью:

  • приведение в соответствие с нормами Директивы Совета ЕС № 92/83/ЕЭС классификации алкогольных напитков в части, касающейся определения термина «промежуточные продукты» - вина и другие сброженные напитки, отнесенные к кодам 2204, 2205, 2206 согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности;
  • увеличение размера ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные;
  • приведение размеров ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС, постепенно в течение 4 лет.

График повышения ставок акцизного налога на топливо (евро за 1000 литров):

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