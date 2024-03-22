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Кто получит отсрочку от мобилизации – стало известно, какие поправки к законопроекту о мобилизации согласовал Комитет

Комитет определился с вопросом, кто из лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, получит отсрочку от мобилизации.

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Кто получит отсрочку от мобилизации – стало известно, какие поправки к законопроекту о мобилизации согласовал Комитет

17:33, 22 марта 2024
Комитет определился с вопросом, кто из лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, получит отсрочку от мобилизации.
Кто получит отсрочку от мобилизации – стало известно, какие поправки к законопроекту о мобилизации согласовал Комитет
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 22 марта продолжил рассмотрение законопроекта 10449 о мобилизации. Данное заседание касалось вопросов предоставления отсрочки и бронирования. Как отмечает член Комитета, народный депутат Ирина Фриз, Комитет рассмотрел 260 правок и остановился на правке 2105.

Следовательно, по ее словам, Комитет поддержал комитетскую правку о предоставлении отсрочки лицам, ухаживающим за лицами с инвалидностью, в такой редакции:

  • имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);
  • имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.
  • члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе) .

При этом Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта, принятого в первом чтении.

В частности, Комитет не поддержал отсрочку для:

  • лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР;
  • сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • лицам, являющимся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций. Члены комитета считают, что этот вопрос нужно урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения;
  • для работников внешкольного образования;
  • для неполнородных братьев/сестер;
  • для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения (бюджетная и коммерческая).

Следующее заседание Комитета состоится 25 марта.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какую редакцию законопроекта по вопросам отсрочки от мобилизации согласовал Комитет предварительно, по результатам рассмотрения отдельных направлений.

Автор: Наталья Мамченко

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