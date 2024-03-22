Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на топливо

Кабинет Министров планирует повысить акцизы на топливо. Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании 22 марта.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза по акцизному налогу». Отметим, что его еще предстоит принять Верховне Раде.
Повышение будет составлять от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа горючего, сообщили в Минфине.
Планируется, что цена будет повышаться постепенно, начиная с июля 2024 года по январь 2028 года.
Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля – 139,5 евро, автогаза – 52 евро, альтернативного топлива – 162 евро.
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