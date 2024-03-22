Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на топливо

Правительство поддержало законопроект, которым предлагается постепенное увеличение акцизного налога на топливо до января 2028 года.

Кабинет Министров планирует повысить акцизы на топливо. Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании 22 марта.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза по акцизному налогу». Отметим, что его еще предстоит принять Верховне Раде.

Повышение будет составлять от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа горючего, сообщили в Минфине.

Планируется, что цена будет повышаться постепенно, начиная с июля 2024 года по январь 2028 года.

Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля – 139,5 евро, автогаза – 52 евро, альтернативного топлива – 162 евро.

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