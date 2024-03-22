Кабмин согласовал назначение заместителей председателя Запорожской ОГА

Правительство 22 марта согласовало назначение трех глав Запорожской областной государственной администрации.

Кабинет Министров в пятницу, 22 марта, согласовал назначение трех заместителей главы Запорожской облгосадминистрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, во время заседания было согласовано назначение:

– Будяк Натальи Юрьевны заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации;

- Семикина Михаила Александровича заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации;

– Щербакова Александра Валерьевича заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

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