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Кабмин согласовал назначение заместителей председателя Запорожской ОГА

16:59, 22 марта 2024
Правительство 22 марта согласовало назначение трех глав Запорожской областной государственной администрации.
Кабмин согласовал назначение заместителей председателя Запорожской ОГА
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Кабинет Министров в пятницу, 22 марта, согласовал назначение трех заместителей главы Запорожской облгосадминистрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, во время заседания было согласовано назначение:

Будяк Натальи Юрьевны заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации;

- Семикина Михаила Александровича заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации;

Щербакова Александра Валерьевича заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

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