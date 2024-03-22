Евросоюз ввел новые санкции против рф из-за смерти Навального

В санкционный список попали 33 физических и два юрлица.

Европейский Союз ввел новые санкции против рф из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. В список попали 33 физических и два юридических лица. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Под ограничения попали исправительные колонии, в которых Навальный находился с июня 2022 до своей смерти - исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3.

Отмечается, что эти колонии известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными. Там Навальный подвергся издевательствам из-за неоднократного одиночного заключения в карцере и жестокого, бесчеловечного отношения, которое привело к серьезному ухудшению его здоровья.

Также санкции были применены к начальнику ИК-3 Вадиму Калинину и его заместителям.

Под санкции попали и представители судебной власти - Андрей Суворов, в прошлом году приговоривший Навального к 19 годам колонии особого режима, Кирилл Никифоров, отклонивший его иск против ИК-6 об обжаловании его перевода в СИЗО на 12 суток, а также Евгения Николаева и Наталия Дударь, вынесшие ряд решений против политических оппонентов, включая Навального, тем самым способствуя политическим репрессиям в рф.

Кроме того, под санкции попали высокопоставленные должностные лица пенитенциарной системы и Министерства юстиции, которые либо отвечали за исполнение тюремных приговоров Навального и других политических оппонентов, либо не обеспечили защиту прав и свобод человека и гражданина.

Санкции теперь применяются к 104 физическим и юридическим лицам и 23 организациям из разных стран.

Как известно, 16 февраля, в российской исправительной колонии умер оппозиционер Алексей Навальный.

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