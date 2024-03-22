В Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение

Учебным заведениям рекомендовано работать в смешанном формате, в то же время каждое заведение имеет право самостоятельно принимать окончательное решение.

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Учебным заведениям Сумской городской территориальной общины рекомендуют смешанное обучение. Такое решение о дальнейшей организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях общины приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают на информационном портале Сумского городского совета.

В сообщении сказано, что школам, детсадам и внешколе рекомендовано работать в смешанном формате, в то же время каждое заведение имеет право самостоятельно принимать окончательное решение, учитывая мнение родителей.

С понедельника, 25 марта, 19 школ возвращаются на учебу после каникул. Ученики 21 – будут отдыхать еще неделю.

Также комиссия разрешила руководителям заведениям образования досрочно завершать отопительный сезон – по письменному обращению в теплоснабжающую организацию.

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