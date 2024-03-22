В Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання

Закладам освіти рекомендовано працювати у змішаному форматі, водночас кожен заклад має право самостійно ухвалювати остаточне рішення.

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Закладам освіти Сумської міської територіальної громади рекомендують змішане навчання. Таке рішення щодо подальшої організації навчально-виховного процесу у закладах освіти громади ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють на інформаційному порталі Сумської міської ради.

У повідомленні сказано, що школам, дитсадкам і позашкіллю рекомендовано працювати у змішаному форматі, водночас кожен заклад має право самостійно ухвалювати остаточне рішення, з огляду на думку батьків.

З понеділка, 25 березня, 19 шкіл повертаються до навчання після канікул. Учні 21 – відпочиватимуть іще тиждень.

Також комісія дозволила керівникам закладів освіти достроково завершувати опалювальний сезон – за письмовим зверненням до теплопостачальної організації.

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