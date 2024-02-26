Австралия вводит санкции против россии после смерти Навального

Австралия ограничивает въезд семи работникам российских тюрем из-за смерти Навального.

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Австралия предприняла шаги в направлении наложения финансовых санкций и ограничения права на въезд на свою территорию семи работникам российских тюрем после смерти Алексея Навального, лидера российской оппозиции, удерживаемого под стражей. Об этом сообщает издание The West.

По данным заявления правительства, эти меры являются частью стратегии федерального правительства Австралии по привлечению к ответственности лиц, виновных в смерти выдающегося противника диктатора россии владимира путина.

"С ним регулярно плохо обращались, отказывали в медицинской помощи и помещали в одиночные камеры на длительные периоды", - говорится в заявлении правительства.

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