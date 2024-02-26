Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда: обзор практики ВС

В обзоре собраны важнейшие правовые выводы, разработанные Большой Палатой Верховного Суда, Кассационного гражданского суда в составе ВС и Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

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Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда.

У дайджесті зібрано найважливіші правові висновки, напрацьовані Великою Палатою Верховного Суду, Касаційного цивільного суду у складі ВС та Касаційного господарського суду у складі ВС за весь час роботи.

Дайджест дає змогу зрозуміти та застосувати основні правові підходи Верховного Суду до вирішення проблем, які виникають у судовій практиці, щодо підстав та порядку відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду, на підставі ст. 1176 ЦК України, випадків відшкодування шкоди за дії цих органів за рахунок держави на підставі статей 1173, 1174 ЦК України, визначення розміру відшкодування шкоди, а також процесуальних особливостей розгляду вимог про відшкодування такої шкоди.

Серед них – висновки щодо:

- відшкодування шкоди в разі закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення;

- впливу самообмови на відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконних дій органів досудового слідства та прокуратури;

- відшкодування шкоди, завданої громадянинові в кримінальному провадженні незаконним відстороненням від посади в разі закриття кримінального провадження за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення;

- відшкодування державою моральної шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування і прокуратури в разі виправдання особи судом за обвинуваченням стосовно одного з двох злочинів, що становлять ідеальну сукупність;

- особливостей відшкодування шкоди в разі закриття справи про адміністративне правопорушення;

- обчислення розміру відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування та прокуратури;

- врахування строку зупинення досудового розслідування при визначенні розміру грошової компенсації моральної шкоди за час перебування під слідством;

- юрисдикційності суду стосовно розгляду вимог про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування та прокуратури;

- порядку та процесуальної форми звернення з вимогою про відшкодування шкоди;

- порядку сплати судового збору.

Окрім того, в дайджесті зосереджено увагу на деяких особливостях відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, на підставі статті 1177 ЦК України.

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