«Охотники за «шахедами»: в Одессе презентовали новую марку

Марку посвященную пограничникам Юга, символизируют несокрушимость ВСУ.

Источник фото : Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины объявила о презентации новой почтовой марки, посвященной пограничникам, под названием «Охотники за «шахедами»». Эту информацию распространили представители службы во время открытия в Одессе фотовыставки фотохудожника Бориса Бухмана под названием «731 день и 8 лет войны».

На марках изображены стражи Юга, которые стали символом несокрушимости и отваги украинского войска. Вырученные средства от продажи этих марок будут направлены на поддержку потребностей защитников Украины.

Источник фото : Государственная пограничная служба Украины

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