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  1. В Украине

Денис Шмыгаль о бюджетной поддержке Украины: Уверенно себя чувствуем, двигаемся вперед

15:58, 26 февраля 2024
По словам Премьера, этот год у нас практически закрыт.
Денис Шмыгаль о бюджетной поддержке Украины: Уверенно себя чувствуем, двигаемся вперед
Источник фото: kmu.gov.ua
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Украина способна обеспечить свои финансовые потребности в этот и последующие годы, в том числе благодаря помощи международных партнеров. Как отметили в пресс-службе партии «Слуги народа», об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Форума «Украина. Год 2024».

«Этот год у нас практически закрыт. Мы сейчас ждем помощи от Соединенных Штатов. Мы понимаем, что политическая дискуссия внутри Конгресса касается не принципиальной поддержки Украины, а внутренних вопросов. Ожидаем поддержки, и мы закроем вопрос дефицита бюджета. Но мы не стоим на месте. Также работаем с другими странами, и я убежден, что мы в этом году закроем бюджетное финансирование – и мы уже занимаемся следующим», – сказал Шмыгаль.

Также глава Правительства подчеркнул, что соглашения о безопасности с разными странами дают уверенность в обеспечении Украины оружием на длительный период.

«С точки зрения военной оборонной поддержки – финансами, оружием, технологиями – мы имеем перспективу на несколько лет. В каждом соглашении прописаны финансовые обязательства на 4 года», – объяснил он.

Премьер выразил уверенность, что подобных соглашений Украина заключит много.

«Это все стране G7, как мы ожидаем, и все партнеры, которые присоединились к Вильнюсской декларации после саммита в Вильнюсе», – пояснил глава Правительства.

Также он заверил, что будет продолжаться и прямая бюджетная поддержка Украины со стороны зарубежных партнеров.

«В Украине действует беспрецедентная программа МВФ на 4 года. Она предусматривает 15,6 млрд долларов финансирования на 4 года. Но эта программа МВФ поддержана и гарантирована странами G7 также на 4 года в объеме 122 млрд долларов во время действия этой программы. То есть мы понимаем, что 4 года мы имеем поддержку от МВФ и наших международных партнеров. Также мы имеем поддержку от ЕС также на 4 года в 50 млрд евро. Так что мы понимаем, что следующие 4 года у нас гарантированно прописаны в наших международных обязательствах, в наших программах действующих. Поэтому мы уверенно себя чувствуем, двигаемся вперед», – рассказал Денис Шмыгаль.

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