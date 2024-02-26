Как добавить пенсионное удостоверение в приложение Дія: инструкция

Электронное отображение пенсионного удостоверения появится в Дії после получения физического документа.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как добавить пенсионное удостоверение в приложении Дія. Разъяснение появилось в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы добавить пенсионное удостоверение в приложении Дія, необходимо:

- на главной странице приложения пролистывать все документы до крайнего;

- нажать «Добавить документ»;

- выбрать «Пенсионное удостоверение»;

- нажать «Добавить удостоверение».

Пенсионное удостоверение производится и выдается в течение 30 рабочих дней.

Электронное отображение пенсионного удостоверения появится в Дії после физического получения в указанном в заявлении ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

О готовности пенсионного удостоверения можно узнать в личном кабинете веб-портала Пенсионного фонда Украины.

Статус обработки заказа изменится на «Изготовлено».

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