Як додати пенсійне посвідчення в застосунок Дія: інструкція

Електронне відображення пенсійного посвідчення з'явиться в Дії після отримання фізичного документу.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як додати пенсійне посвідчення в застосунку Дія. Роз’яснення з’явилося у пресслужбі відомства.

Для того щоб додати пенсійне посвідчення в застосунку Дія, необхідно:

- на головній сторінці застосунку прогортати всі документи до крайнього;

- натиснути «Додати документ»;

- обрати «Пенсійне посвідчення»;

- натиснути «Додати посвідчення».

Пенсійне посвідчення виготовляється й видається протягом 30 робочих днів.

Електронне відображення пенсійного посвідчення з'явиться в Дії після фізичного отримання його у вказаному в заяві найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Про готовність пенсійного посвідчення можна дізнатися в особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного фонду України.

Статус обробки замовлення зміниться на «Виготовлено».

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