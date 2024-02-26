Як додати пенсійне посвідчення в застосунок Дія: інструкція

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як додати пенсійне посвідчення в застосунку Дія. Роз’яснення з’явилося у пресслужбі відомства.
Для того щоб додати пенсійне посвідчення в застосунку Дія, необхідно:
- на головній сторінці застосунку прогортати всі документи до крайнього;
- натиснути «Додати документ»;
- обрати «Пенсійне посвідчення»;
- натиснути «Додати посвідчення».
Пенсійне посвідчення виготовляється й видається протягом 30 робочих днів.
Електронне відображення пенсійного посвідчення з'явиться в Дії після фізичного отримання його у вказаному в заяві найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Про готовність пенсійного посвідчення можна дізнатися в особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного фонду України.
Статус обробки замовлення зміниться на «Виготовлено».
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