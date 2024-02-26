Денис Шмигаль про бюджетну підтримку України: Впевнено себе почуваємо, рухаємся вперед

За словами Прем’єра, цей рік у нас практично закритий.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Україна здатна забезпечити свої фінансові потреби на цей та наступні роки, в тому числі завдяки допомозі міжнародних партнерів. Як зазначили у пресслужбі партії «Слуги народу», про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Форуму «Україна. Рік 2024».

«Цей рік у нас практично закритий. Ми зараз очікуємо на допомогу від Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що політична дискусія всередині Конгресу стосується не принципової підтримки України, а внутрішніх питань. Очікуємо підтримки, і ми закриємо питання дефіциту бюджету. Але ми не стоїмо на місці. Також працюємо з іншими країнами, і я переконаний, що ми цього року закриємо бюджетне фінансування – і ми вже займаємось наступним», – сказав Шмигаль.

Також очільник Уряду наголосив, що угоди про безпеку з різними країнами дають впевненість у забезпеченні України зброєю на тривалий період.

«З точки зору військової оборонної підтримки – фінансами, зброєю, технологіями – ми маємо перспективу на кілька років. В кожній угоді прописані фінансові зобов’язання на 4 роки», – пояснив він.

Прем’єр висловив упевненість, що подібних угод Україна укладе багато.

«Це всі країні G7, як ми очікуємо, та всі партнери, які доєдналися до Вільнюської декларації після вільнюського саміту», – пояснив очільник Уряду.

Також він запевнив, що триватиме й пряма бюджетна підтримка України з боку зарубіжних партнерів.

«В Україні діє безпрецедентна програма МВФ на 4 роки. Вона передбачає 15,6 млрд доларів фінансування на 4 роки. Але ця програма МВФ підтримана та гарантована країнами G7 також на 4 роки в обсязі 122 млрд доларів під час дії цієї програми. Тобто ми розуміємо, що 4 роки ми маємо підтримку від МВФ та наших міжнародних партнерів. Також ми маємо підтримку від ЄС також на 4 роки у 50 млрд євро. Отже ми розуміємо, що наступні 4 роки у нас гарантовано прописані в наших міжнародних зобов’язаннях, в наших програмах діючих. Тому ми впевнено себе почуваємо, рухаємся вперед», – розповів Денис Шмигаль.

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