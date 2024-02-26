«Мисливці за «шахедами»: в Одесі презентували нову марку

Марку присвячену прикордонникам Півдня, символізують незламність ЗСУ.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України оголосила про презентацію нової поштової марки, присвяченої прикордонникам, під назвою «Мисливці за «шахедами»». Цю інформацію поширили представники служби під час відкриття в Одесі фотовиставки фотохудожника Бориса Бухмана під назвою «731 день та 8 років війни».

На марках зображені вартові Півдня, які стали символом незламності та відваги українського війська. Виручені кошти від продажу цих марок будуть спрямовані на підтримку потреб захисників України.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

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