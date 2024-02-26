Австралія вводить санкції проти росії після смерті Навального

Австралія обмежує в'їзд семи працівникам російських в'язниць через смерть Навального.

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Австралія вжила кроків у напрямку накладення фінансових санкцій та обмеження права на в'їзд на свою територію семи працівникам російських в'язниць після смерті Олексія Навального, лідера російської опозиції, утримуваного під вартою. Про це повідомляє видання The West.

За даними заяви уряду, ці заходи є частиною стратегії федерального уряду Австралії щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у смерті визначного противника диктатора росії володимира путіна.

«З ним регулярно погано поводилися, відмовляли в медичній допомозі та поміщали в одиночні камери на тривалі періоди», - йдеться в заяві уряду.

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