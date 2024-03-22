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Євросоюз ввів нові санкції проти рф через смерть Навального

16:44, 22 березня 2024
До санкційного списку потрапили 33 фізичних та дві юрособи.
Євросоюз ввів нові санкції проти рф через смерть Навального
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Європейський союз 22 березня запровадив нові санкції проти рф через смерть опозиціонера Олексія Навального. До списку потрапили 33 фізичних та двох юридичних осіб. Про це повідомляється на сайті ЄС.

Під обмеження потрапили виправні колонії, в яких Навальний перебував з червня 2022 року до своєї смерті, - виправна колонія ІК-6 і виправна колонія суворого режиму ІК-3.

Зазначається, що ці колонії відомі фізичним і психологічним тиском, повною ізоляцією, тортурами і насильством над ув'язненими. Там Навальний зазнав знущань через неодноразове одиночне ув'язнення в карцері і жорстоке, нелюдське ставлення, яке призвело до серйозного погіршення його здоров'я.

Також санкції були застосовані до начальника ІК-3 Вадима Калініна та його заступників.

Під санкції потрапили і представники судової влади - Андрій Суворов, який минулого року засудив Навального до 19 років колонії особливого режиму, Кирило Нікіфоров, який відхилив його позов проти ІК-6 щодо оскарження його переведення в СІЗО на 12 діб, а також Євгенія Ніколаєва і Наталія Дудар, які винесли низку рішень проти політичних опонентів, включаючи Навального, тим самим сприяючи політичним репресіям в рф.

Крім того, під санкції потрапили високопосадовці пенітенціарної системи та Міністерства юстиції, які або відповідали за виконання тюремних вироків Навального та інших політичних опонентів, або не забезпечили захист прав і свобод людини і громадянина.

Санкції тепер застосовуються до 104 фізичних та юридичних осіб і 23 організацій з різних країн.

"Фігуранти санкційного режиму підлягають заморожуванню активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, на фізичних осіб, включених до списку, поширюється заборона на в'їзд до ЄС", - повідомили у ЄС.

Раніше ми писали, що Австралія вводить санкції проти росії після смерті Навального. 

Як відомо, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Навальний. 

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