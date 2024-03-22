Кабмін погодив призначення заступників голови Запорізької ОДА

Уряд 22 березня погодив призначення трьох голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 22 березня, погодив призначення трьох заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, під час засідання було погоджено призначення:

- Будяк Наталії Юріївни заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації;

- Семікіна Михайла Олександровича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації;

- Щербакова Олександра Валерійовича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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