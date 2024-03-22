Кабмін схвалив поступове підвищення акцизу на пальне

Уряд підтримав законопроект, яким пропонується поступове збільшення акцизного податку на пальне до січня 2028 року.

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Кабінет Міністрів планує підвищити акцизи на пальне. Відповідний законопроект уряд схвалив на засіданні 22 березня.

Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу щодо акцизного податку». Зазначимо, що його ще має ухвалити Верховна Рада.

Підвищення становитиме від 34% до 136% від нинішнього рівня залежно від типу пального, повідомили у Мінфіні.

Планується, що ціна буде підвищуватись поступово, починаючи з липня 2024 року до січня 2028 року

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.

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