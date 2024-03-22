Хто отримає відстрочку від мобілізації – стало відомо, які правки до законопроекту про мобілізацію погодив Комітет

Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів отримає відстрочку від мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки 22 березня продовжив розгляд законопроекту 10449 про мобілізацію. Дане засідання стосувалось питань надання відстрочки та бронювання. Як зазначає член Комітету, народний депутат Ірина Фріз, Комітет розглянув 260 правок і зупинився на правці 2105.

Отже, за її словами, Комітет підтримав комітетську правку щодо надання відстрочки особам, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, в такій редакції:

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду).

При цьому Комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, яких правками намагались додати до редакції законопроекту, що ухвалено в першому читанні.

Зокрема, Комітет не підтримав відстрочку для:

осіб начальницького складу НАБУ та ДБР;

співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;

особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Члени комітету вважають, що це питання треба врегульовувати в Законі про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію, адже всі громадяни згідно Конституції мають рівні права та обов’язки не зважаючи на релігійні та інші переконання;

для працівників позашкільної освіти;

для неповнорідних братів/сестер;

для творчих працівників, реставраторів , головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

При цьому Комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання (бюджетна та комерційна).

Наступне засідання Комітету відбудеться 25 березня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, яку редакцію законопроекту стосовно питань відстрочки від мобілізації погодив Комітет попередньо, за результатами розгляду окремих напрямів.

Автор: Наталя Мамченко

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