У Мінфіні пояснили, чим обумовлене підвищення ставок акцизного податку на пальне

Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

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Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів планує підвищити акцизи на пальне. Відповідний законопроєкт Уряд схвалив на засіданні 22 березня.

Як зазначили у Міністерстві фінансів, перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

Зокрема, проєктом Закону запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України з метою:

приведення у відповідність до норм Директиви Ради ЄС № 92/83/ЄЕС класифікації алкогольних напоїв у частині, що стосується визначення терміну «проміжні продукти» - вина та інші зброджені напої, які віднесено до кодів 2204, 2205, 2206 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривень за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто до рівня розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані;

приведення розмірів ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів таких ставок, встановлених в ЄС, поступово, протягом 4 років.

Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне (євро за 1000 літрів):

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