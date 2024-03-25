Украине срочно нужно больше ПВО, в частности Patriot, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины призвал к усилению систем ПВО, которые были бы способны отразить любую атаку со стороны россии.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленному усилению противовоздушной обороны страны, в частности системами ПВО Patriot.

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30 утра, когда смертоносные российские баллистические ракеты сбиваются над столицей средствами ПВО. Нет таких злодеяний, на которые не пошли бы российские ублюдки, включая попытку нанесения баллистического удара по центру многомиллионного города", - заявил он.

Министр подчеркнул необходимость для Украины систем ПВО, которые были бы способны отразить любую атаку со стороны россии.

"Это напоминание о том, что Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot и ракеты, способные отразить любую российскую атаку", - добавил он.

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