Україні терміново потрібно більше ППО, зокрема Patriot, – Кулеба

Міністр закордонних справ України закликав до посилення систем ППО, які були б здатні відбити будь-яку атаку з боку росії.

Джерело фото: Getty Images

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до негайного посилення протиповітряної оборони країни, зокрема системами ППО Patriot.

«Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких злодіянь, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою нанесення балістичного удару по центру багатомільйонного міста», - заявив він.

Міністр підкреслив необхідність для України систем ППО, які були б здатні відбити будь-яку атаку з боку росії.

«Це нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, зокрема, системи Patriot і ракети, здатні відбити будь-яку російську атаку», - додав він.

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