Украина рассмотрит возможность введения накопительной пенсии – меморандум с МВФ

Меморандум с МВФ предусматривает возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда для этого будут созданы условия.

Украинские власти планируют работать над комплексной концептуальной базой для совершенствования пенсионной системы и рассматривают возможность введения второго уровня пенсионной системы, когда для этого будут созданы условия. Соответствующая позиция содержится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Напомним, что второй уровень – это накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде или в соответствующих негосударственных пенсионных фондах – субъектах второго уровня системы пенсионного обеспечения и осуществления финансирования расходов на оплату договоров страхования пожизненных пенсий и единовременных выплат на условиях и в порядке, предусмотренных законом.

Накопительная пенсия зависит от заработной платы работника, отчисляющего процент заработной платы на индивидуальный пенсионный счет. Работник имеет возможность выбрать частный пенсионный фонд или несколько фондов, где он размещает свои накопления.

Накопленные взносы инвестируют в разные финансовые инструменты. После ухода на пенсию участник получает право на получение пенсии, которая исчисляется из накопленной суммы взносов и инвестиционного дохода. Такой подход коренным образом отличается от нынешней солидарности системы, где размер пенсий вычисляют по установленной формуле.

Итак, в разделе «Пенсии и социальные расходы» Меморандума об экономической и финансовой политике (п. 29) говорится, что украинские власти с помощью Всемирного банка готовят изменения к пенсионной системе и механизмам поддержки незащищенных слоев населения.

«Пенсии. Мы планируем работать над комплексной концептуальной базой для усовершенствования пенсионной системы и рассматриваем возможность внедрения второго уровня пенсионной схемы, когда для этого будут созданы условия. Мы повторяем, что любые предложенные законодательные изменения, которые приведут к увеличению расходов на пенсии должны сопровождаться среднесрочным анализом фискальной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины. Мы воздержимся от: (i) введения новых специальных пенсий или льгот; (ii) предоставления дальнейшего дискреционного увеличения выплат; и (iii) изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста», - говорится в Меморандуме.

Также украинские власти работают над механизмами поддержки уязвимых слоев населения.

«При поддержке Всемирного банка, в том числе через программный заем, мы работаем над законопроектами по закреплению разных видов социальных выплат. В частности, мы изучаем варианты объединения различных программ социальной помощи в единый унифицированный пакет на основе индивидуальных потребностей независимо от статуса получателя (например, ВПЛ или ВПЛ). В этом контексте мы также увеличили порог дохода для соответствия программе гарантированного минимального дохода на 10 процентов», - говорится в документе.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Меморандум предусматривает, что Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией по трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования.

Автор: Наталья Мамченко

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