Как изменились правила принятия наследства в 2024 году, — разъяснение Минюста

Основные изменения в порядке оформления наследства обеспечивают права граждан в условиях военного положения и позволяют наилучшим образом обеспечить защиту прав наследников.

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Министерство юстиции Украины напомнило, как изменились правила принятия наследства в 2024 году.

Так, 30 января 2024 года вступили в силу два закона, которые вносят изменения в порядок открытия и оформления наследства, а именно:

- Закон Украины от 08 ноября 2023 г. № 3450-IX «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно совершенствования порядка открытия и оформления наследства»;

- Закон Украины от 08 ноября 2023 г. № 3449-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию порядка открытия и оформления наследства».

Новации наследования связаны с нормированием правоотношений во время военного положения. Так, законами были внесены изменения в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины «О нотариате».

Место открытия наследства

Основные изменения касаются ст. 1221 Гражданского Кодекса Украины, которым определяется место открытия наследства.

По обновленной редакции ст. 1221 ГК Украины определено, что место открытия наследства - последнее место жительства наследодателя. Если же последнее место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства сочтут место нахождения либо недвижимого имущества или его основной части, либо, при отсутствии недвижимого имущества, - местонахождение основной части движимого имущества.

Если наследодатель имел последнее место жительства на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется в соответствии с Законом Украины «О международном частном праве».

Если смерть наступила на неподконтрольной территории

Обновленное законодательство устанавливает специальные правила оформления наследственных прав в период военного положения:

1) В период действия на территории Украины военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены в случае если местом открытия наследства является населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, территория , на которой ведутся активные боевые действия или временно оккупированной, относительно которой не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления осуществления своих полномочий органами государственной власти в полном объеме, заявления о принятии наследства и другие заявления по наследству подаются нотариусу независимо от места открытия наследства. Указанное правило применяются также к наследию, местом открытия которого является населенный пункт, расположенный на временно оккупированной территории Украины, в течение всего периода временной оккупации такой территории и 6 месяцев после завершения временной оккупации.

2) Если местом открытия наследства является населенный пункт или территории, указанные выше, а также в случае возбуждения наследственного дела не по месту открытия наследства до вступления в силу Закона № 3450-IX, совершение нотариальных действий по наследству и общему имуществу супругов (бывших супругов) в пределах наследственного дела осуществляется по месту подачи первого заявления по наследству. Если же местом подачи первого заявления есть населенный пункт или территории, указанные выше, соответствующие нотариальные действия совершаются по месту подачи первого заявления о выдаче свидетельства в населенном пункте или на территории, не указанные в предыдущем пункте.

Особенности исчисления сроков при наследовании в условиях военного положения

Новое законодательство устанавливает особенности по исчислению сроков при наследовании на время действия на территории Украины военного положения и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены. По общему правилу для принятия наследства гражданским законодательством установлен срок в 6 месяцев, исчисляемый со дня смерти лица. Если смерть физического лица зарегистрирована позже, чем через месяц со дня смерти такого лица, сроки, определенные ГК Украины относительно наследования, исчисляются со дня государственной регистрации смерти наследодателя.

Например, лицо умерло 01.09.2023, смерть зарегистрирована 25.11.2023. В этом случае срок 6 месяцев, в частности, для принятия или отказа от принятия наследства, отсчитывается начиная с 25.11.2023.

Таким образом, основные изменения в порядке оформления наследства обеспечивают права граждан в условиях военного положения и дают возможность наилучшим образом обеспечить защиту прав наследников.

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