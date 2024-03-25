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Кто претендует на должность главы Государственной судебной администрации: список

13:16, 25 марта 2024
Среди претендентов на должность – трое действующих руководителей территориальных управлений ГСА.
Кто претендует на должность главы Государственной судебной администрации: список
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22 марта завершился установленный Высшим советом правосудия срок подачи документов от кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации. 

По состоянию на 22 марта документы подали 11 кандидатов: 

Дейнека Виктор Степанович – начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Львовской области 

Дзюбенко Александр Леонидович – начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Полтавской области 

Шевченко Светлана Владимировна – начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области 

Легостаев Иван Николаевич – начальник Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр) 

Новикова Тамара Вадимовна – судья Черкасского окружного административного суда 

Палюх Елена Петровна – до февраля 2024 работала в должности заведующего сектором менеджмента активов Западного межрегионального территориального управления АРМА (г. Львов) 

Ромашкина Оксана Александровна - до февраля 2022 начальник Павлоградского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Павлоградском районе Днепропетровской области 

Кощинец Виктор Васильевич – первый заместитель начальника Департамента по вопросам исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы 

Куманская-Нор Оксана Павловна – директор Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции в 2020-2022 годах 

Романюк Роман Вячеславович – руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в 2022-2023 годах 

Романков Игорь Петрович – и. о. руководителя аппарата Высшего суда по интеллектуальной собственности 

«Судебно-юридическая газета» подробно сообщала об условиях отбора, а также о квалификационных требованиях к кандидатам. 

Требования к кандидатам следующие:

  1. Образование – высшее образование в области знаний «Право», или «Публичное управление и администрирование», или «Управление и администрирование», степень высшего образования – магистр степень высшего образования – не ниже магистра (или специалиста).
  1. Опыт работы – общий стаж работы – не менее семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере – не менее трех лет.
  1. Владение государственным языком – свободное владение государственным языком.
  1. Владение иностранным языком – владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы. 

Согласно условиям отбора, глава Государственной судебной администрации Украины будет назначен на должность временно, по срочному трудовому договору, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ДСА

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