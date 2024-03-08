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Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

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Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

14:12, 8 березня 2024
Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.
Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів
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Кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації стало дещо більше. Станом на 8 березня документи подали вже шість кандидатів:

Дейнека Віктор Степанович – начальник Територіального управління Державної судової адміністрації в Львівській області

Дзюбенко Олександр Леонідович - начальник Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області

Легостаєв Іван Миколайович – начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Новікова Тамара Вадимівна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду

Палюх Олена Петрівна – до лютого 2024 року працювала на посаді завідувача сектору менеджменту активів Західного міжрегіонального територіального управління АРМА (м. Львів).

Ромашкіна Оксана Олександрівна – до лютого 2022 року начальник Павлоградського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Павлоградському районі Дніпропетровської області

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 7 березня вирішила продовжити строк подання документів для участі у відборі на посаду голови Державної судової адміністрації до 22 березня 2024 року.

Документи в електронній формі кандидати можуть подати до 24:00, а особисто – до 15:00

«Судово-юридична газета» детально повідомляла про умови відбору, а також про кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

Вимоги до кандидатів, зокрема, наступні:

1. Освіта – вища освіта у галузі знань «Право», або «Публічне управління та адміністрування», або «Управління та адміністрування», ступінь вищої освіти – магістр ступінь вищої освіти – не нижче магістра (або спеціаліста)

2. Досвід роботи – загальний стаж роботи – не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері – не менше трьох років.

3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

4. Володіння іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Згідно з умовами відбору, голову Державної судової адміністрації України буде призначено на посаду тимчасово, за строковим трудовим договором, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж на 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Автор: Вячеслав Хрипун

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