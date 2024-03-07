Документи на посаду голови Державної судової адміністрації можна подати до 22 березня

У Вищій раді правосуддя хочуть бачити більше кандидатів на посаду голови ДСА.

Вища рада правосуддя 7 березня вирішила продовжити строк подання документів для участі у відборі на посаду голови Державної судової адміністрації до 22 березня 2024 року.

Документи в електронній формі кандидати можуть подати до 24:00, а особисто – до 15:00 22 березня.

Нагадаємо, що раніше документи для участі у відборі на посаду голови Державної судової адміністрації кандидати мали можливість подати до 8 березня.

Втім, як зазначив голова робочої групи з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА, член ВРП Олексій Мельник, поки що бажаючих взяти участь у відборі на посаду голови ДСА небагато.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», станом на 7 березня документи подали наступні кандидати:

Легостаєв Іван Миколайович – начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Палюх Олена Петрівна – до лютого 2024 року працювала на посаді завідувача сектору менеджменту активів Західного міжрегіонального територіального управління АРМА (м. Львів).

Ромашкіна Оксана Олександрівна – дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя.

«Судово-юридична газета» детально повідомляла про умови відбору, а також про кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

Вимоги до кандидатів, зокрема, наступні:

1. Освіта – вища освіта у галузі знань «Право», або «Публічне управління та адміністрування», або «Управління та адміністрування», ступінь вищої освіти – магістр ступінь вищої освіти – не нижче магістра (або спеціаліста)

2. Досвід роботи – загальний стаж роботи – не менше семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері – не менше трьох років.

3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

4. Володіння іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Згідно з умовами відбору, голову Державної судової адміністрації України буде призначено на посаду тимчасово, за строковим трудовим договором, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж на 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Автор: Вячеслав Хрипун

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