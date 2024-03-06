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Відомі перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації

Перші троє кандидатів на посаду голови ДСА подали документи.

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Відомі перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації

15:02, 6 березня 2024
Перші троє кандидатів на посаду голови ДСА подали документи.
Відомі перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації
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Перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації подали документи для участі у відповідному відборі.

Станом на 6 березня документи подали наступні кандидати:

Легостаєв Іван Миколайович – начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Палюх Олена Петрівна – до лютого 2024 року працювала на посаді завідувача сектору менеджменту активів Західного міжрегіонального територіального управління АРМА (м. Львів).

Ромашкіна Оксана Олександрівна – дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що документи для участі у відборі на посаду голови Державної судової адміністрації кандидати зможуть подати до 8 березня 2024 року.

«Судово-юридична газета» детально повідомляла про умови відбору, а також про кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

Вимоги до кандидатів, зокрема, наступні:

1. Освіта – вища освіта у галузі знань «Право», або «Публічне управління та адміністрування», або «Управління та адміністрування», ступінь вищої освіти – магістр ступінь вищої освіти – не нижче магістра (або спеціаліста)

2. Досвід роботи – загальний стаж роботи – не менше семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері – не менше трьох років.

3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

4. Володіння іноземною мовою – володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Згідно з умовами відбору, голову Державної судової адміністрації України буде призначено на посаду тимчасово, за строковим трудовим договором, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж на 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Також нагадаємо, що досі не відбувся розгляд питання щодо призначення заступника голови ДСА з питань цифровізації, хоча відповідний конкурс завершився ще у грудні 2023 року.  Переможцями конкурсу стали Леонід Сапельников та Мартин Герасим.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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