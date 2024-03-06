Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации подали документы для участия в соответствующем отборе.

По состоянию на 6 марта документы подали следующие кандидаты:

Легостаев Иван Николаевич – начальник Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр).

Палюх Елена Петровна – до февраля 2024 работала на должности заведующего сектором менеджмента активов Западного межрегионального территориального управления АРМА (г. Львов).

Ромашкина Оксана Александровна – дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия.

Напомним, что документы для участия в отборе на должность главы Государственной судебной администрации кандидаты смогут подать до 8 марта 2024 года.

«Судебно-юридическая газета» подробно сообщала об условиях отбора, а также о квалификационных требованиях к кандидатам.

Требования к кандидатам следующие:

1. Образование – высшее образование в области знаний «Право», или «Публичное управление и администрирование», или «Управление и администрирование», степень высшего образования – магистр степень высшего образования – не ниже магистра (или специалиста).

2. Опыт работы – общий стаж работы – не менее семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере – не менее трех лет.

3. Владение государственным языком – свободное владение государственным языком.

4. Владение иностранным языком – владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы.

Согласно условиям отбора, глава Государственной судебной администрации Украины будет назначен на должность временно, по срочному трудовому договору, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Также напомним, что до сих пор не состоялось рассмотрение вопроса о назначении заместителя председателя ГСА по цифровизации, хотя соответствующий конкурс завершился еще в декабре 2023 года. Победителями конкурса стали Леонид Сапельников и Мартын Герасим.

Автор Вячеслав Хрипун

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