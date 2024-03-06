Споры, возникающие из трудовых, жилищных и семейных правоотношений: обзор практики ВС

Обзор правовых выводов Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в составе ВС был обнародован за 2023 год.

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Верховный Суд обнародовал обзор правовых выводов Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в составе ВС за 2023 год.

В обзоре отражены правовые выводы Объединенной палаты КЦС ВС за прошлый год, которые будут иметь важное значение для формирования единства судебной практики.

Для удобства пользования правовые выводы систематизированы по разным категориям дел, а именно:

- споры о защите чести, достоинства и деловой репутации;

- споры, возникающие по защите права собственности;

- споры, возникающие из сделок, в частности договоров;

- споры, возникающие из трудовых правоотношений;

- споры, возникающие из жилищных правоотношений;

- споры, возникающие из семейного правоотношения;

- споры, связанные с возмещением ущерба;

- споры, возникающие из наследственных правоотношений;

- споры о рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС;

- вопросы процессуального права.

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