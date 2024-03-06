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Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

14:45, 6 марта 2024
Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.
Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд
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Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению не только по ходатайству сторон, но и по собственной инициативе суда. Отсутствие материалов производства не является основанием возвращения апелляционной жалобы в смысле ч. 3 ст. 399 УПК, поскольку приведенный в этой части перечень оснований для возврата апелляционной жалобы исчерпывающий и расширенному толкованию не подлежит. Об этом отметила коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС от 18 января 2024 года по делу №265/6093/19.

Обстоятельства дела

Апелляционный вернул поданную прокурором апелляционную жалобу по основаниям отсутствия материалов уголовного производства.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суд апелляционной инстанции безосновательно вернул поданную им апелляционную жалобу, мотивируя тем, что материалы производства, по которым она подана, не находились в распоряжении местного и апелляционного судов, поскольку не были переданы из другого местного суда, а вопрос об их восстановлении не был инициирован сторонами и прокурором заявления в порядке ст. 525 УПК не подавались, что является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. КУС считает, что принимая решение о возвращении апелляционной жалобы по основаниям отсутствия материалов уголовного производства, апелляционный суд пришел к неправильному выводу, ведь не учел, что такое основание как отсутствие материалов производства не предусмотрено ч. 3 ст. 399 УПК, приведенный в ней перечень является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указав в определении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Так, согласно ч. 1 ст. 525 УПК и частей 2, 3 ст. 615-1 УПК (с изменениями, внесенными Законом № 2751-ІХ от 16.11.2022) подлежат восстановлению в частности, по решению суда в случае поступления ходатайства от прокурора или от стороны защиты или потерпевшего, или по собственной инициативе суда, при условии наличия выписки из ЕРДР, или постановления о начале досудебного расследования, вынесенного в порядке, предусмотренном ст. 615 УПК или определения о назначении судебного разбирательства, имеющихся в данном уголовном производстве соответствующих материалов фотосъемки, звукозаписи, видеозаписи и других носителей информации, а также копий документов, заверенных с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

Такие ходатайства о восстановлении утраченных материалов уголовного производства рассматриваются судом, осуществлявшим судебное производство, а в случае невозможности по объективным причинам осуществлять соответствующим судом правосудие – другим судом, определенным в порядке, предусмотренном законодательством.

Таким образом, утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению не только по ходатайству сторон, но и по собственной инициативе суда.

Автор: Наталья Мамченко

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