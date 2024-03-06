В Украине утвердили новый порядок предоставления психиатрической помощи в стационарах, - Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко: Психиатрический стационар – это не тюрьма и не исправительная колония, а медицинское учреждение, где пациенты получают необходимую им помощь и лечение.

Министерство здравоохранения утвердило новый порядок предоставления психиатрической помощи в стационарных условиях, главный принцип которого – приоритет прав и достоинства человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщается на сайте Минздрава.

«Впервые с 2000 года утвержден комплексный документ, определяющий Порядок предоставления психиатрической помощи в стационарных условиях и базирующийся на международных стандартах обращения с людьми, страдающими психическими расстройствами, учитывая приоритет прав и достоинства человека, указанных в Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года», — сказал Ляшко.

По его словам, утвержденный приказ изменяет подходы к лечению пациентов психиатрических больниц.

«Он – о правах и достоинстве человека, об эффективных и современных методах, а не об исправительных, которые нам достались в наследство от советской системы психиатрии. Психиатрический стационар – это не тюрьма и не исправительная колония, а медицинское учреждение, где пациенты получают необходимую им помощь и лечение», – подчеркнул глава Минздрава.

Отмечается, что страх и стигма по лечению в психиатрических больницах часто мешают людям решиться по крайней мере на обращение к семейному врачу по вопросам своего ментального здоровья.

Причина – память о методах карательной психиатрии, которые действовали в Советском Союзе и становятся еще более жестокими в современной рф.

По данным Минздрава, утвержденный приказ будет способствовать доступности и совершенствованию услуг по охране психического здоровья путем повышения эффективности диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. Целью является защита прав пациентов в психиатрических учреждениях, в частности права пациентов на достойные условия пребывания и лечения; предотвращение любой формы физического, психологического или эксплуатационного насилия над пациентами.

Добавим, что новый порядок предоставления психиатрической помощи в стационарных условиях предусматривает: запрет оказывать психиатрическую помощь лицам до 18 лет в отделениях для взрослых; обязательный осмотр и фиксацию всех телесных повреждений при госпитализации пациента; запрет запирать входную дверь в помещения и палаты и устанавливать решетку на окнах палат.

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