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В Україні затвердили новий порядок надання психіатричної допомоги у стаціонарах, — МОЗ

14:32, 6 березня 2024
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко: Психіатричний стаціонар – це не тюрма і не виправна колонія, а медичний заклад, де пацієнти отримують необхідну їм допомогу і лікування.
В Україні затвердили новий порядок надання психіатричної допомоги у стаціонарах, — МОЗ
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Міністерство охорони здоровʼя затвердило новий порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах, головний принцип якого - пріоритет прав і гідності людини. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, йдеться на сайті МОЗ. 

«Уперше з 2000 року затверджено комплексний документ, який визначає Порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах та базується на міжнародних стандартах поводження з людьми, які страждають на психічні розлади, з огляду на пріоритет прав і гідності людини, зазначених у Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року», — сказав Ляшко. 

За його словами, затверджений наказ змінює підходи у лікуванні пацієнтів психіатричних лікарень.

«Він - про права і гідність людини, про ефективні та сучасні методи, а не про виправні, які нам дістались у спадок від радянської системи психіатрії. Психіатричний стаціонар – це не тюрма і не виправна колонія, а медичний заклад, де пацієнти отримують необхідну їм допомогу і лікування», – підкреслив глава МОЗ.

Зазначається, що страх та стигма щодо лікування у психіатричних лікарнях часто заважають людям зважитися принаймні на звернення до сімейного лікаря з питань свого ментального здоровʼя.

Причина тому – памʼять про методи каральної психіатрії, які діяли в Радянському Союзі і які стають ще більш жорстокими в сучасній рф.

За даними МОЗ, затверджений наказ сприятиме доступності та вдосконаленню послуг з охорони психічного здоровʼя шляхом підвищення ефективності діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів. Він має на меті захист прав пацієнтів у психіатричних закладах, зокрема права пацієнтів на гідні умови перебування та лікування; запобігання будь-якій формі фізичного, психологічного чи експлуатаційного насильства над пацієнтами.

Поміж іншого новий порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах передбачає: заборону надавати психіатричну допомогу особам до 18 років у відділеннях для дорослих; обовʼязковий огляд та фіксацію всіх тілесних ушкоджень у разі госпіталізації пацієнта; заборону замикати вхідні двері до приміщень та палат і встановлювати ґрати на вікнах палат.

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