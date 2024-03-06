Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню не тільки за клопотанням сторін, а й за власною ініціативою суду. Відсутність матеріалів провадження не є підставою для повернення апеляційної скарги в розумінні ч. 3 ст. 399 КПК, оскільки наведений в цій частині перелік підстав для повернення апеляційної скарги є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Про це зазначила колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 18 січня 2024 року у справі №265/6093/19.

Обставини справи

Апеляційний повернув подану прокурором апеляційну скаргу з підстав відсутності матеріалів кримінального провадження.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суд апеляційної інстанції безпідставно повернув подану ним апеляційну скаргу, мотивуючи тим, що матеріали провадження, за якими її подано, не перебували в розпорядженні місцевого та апеляційного судів, оскільки не були передані з іншого місцевого суду, а питання про їх відновлення не було ініційовано сторонами і прокурором заяви в порядку ст. 525 КПК не подавались, що є перешкодою для розгляду апеляційної скарги.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. ККС уважає, що ухвалюючи рішення про повернення апеляційної скарги з підстав відсутності матеріалів кримінального провадження, апеляційний суд дійшов неправильного висновку, адже не врахував, що така підстава як відсутність матеріалів провадження не передбачена ч. 3 ст. 399 КПК, наведений в ній перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Крім того, суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 525 КПК та частин 2, 3 ст. 615-1 КПК, (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2751-ІХ від 16.11.2022) підлягають відновленню зокрема, за рішенням суду у разі надходження клопотання від прокурора або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з ЄРДР, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому ст. 615 КПК, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Такі клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядаються судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя – іншим судом, визначеним в порядку, передбаченому законодавством.

Таким чином, втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню не тільки за клопотанням сторін, а й за власною ініціативою суду.

Автор: Наталя Мамченко

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