Спори, що виникають із трудових, житлових та сімейних правовідносин: огляд практики ВС

Верховний Суд оприлюднив огляд правових висновків Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі ВС за 2023 рік.
В огляді відображено правові висновки Об’єднаної палати КЦС ВС за минулий рік, які матимуть важливе значення для формування єдності судової практики.
Для зручності користування правові висновки систематизовано за різними категоріями справ, а саме:
- спори про захист честі, гідності та ділової репутації;
- спори, що виникають із питань захисту права власності;
- спори, що виникають із правочинів, зокрема договорів;
- спори, що виникають із трудових правовідносин;
- спори, що виникають із житлових правовідносин;
- спори, що виникають із сімейних правовідносин;
- спори, пов’язані з відшкодуванням шкоди;
- спори, що виникають із спадкових правовідносин;
- спори щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС;
- питання процесуального права.
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