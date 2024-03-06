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Спори, що виникають із трудових, житлових та сімейних правовідносин: огляд практики ВС

15:11, 6 березня 2024
Огляд правових висновків Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі ВС оприлюднили за 2023 рік.
Спори, що виникають із трудових, житлових та сімейних правовідносин: огляд практики ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд правових висновків Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі ВС за 2023 рік.

В огляді відображено правові висновки Об’єднаної палати КЦС ВС за минулий рік, які матимуть важливе значення для формування єдності судової практики.

Для зручності користування правові висновки систематизовано за різними категоріями справ, а саме:

- спори про захист честі, гідності та ділової репутації;

- спори, що виникають із питань захисту права власності;

- спори, що виникають із правочинів, зокрема договорів;

- спори, що виникають із трудових правовідносин;

- спори, що виникають із житлових правовідносин;

- спори, що виникають із сімейних правовідносин;

- спори, пов’язані з відшкодуванням шкоди;

- спори, що виникають із спадкових правовідносин;

- спори щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС;

- питання процесуального права.

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